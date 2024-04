Italia – Uruguay: risultato finale 0 a 1. Gli Azzurri eliminati dal Mondiale | Il Sito di Firenze

Italia e Uruguay si affrontano nella terza partita di qualificazione agli ottavi di finale dei Campionati del Mondo di Brasile 2014.

La sconfitta con la Costa Rica ha complicato tremendamente agli Azzurri l’accesso alla fase ad eliminazione diretta. Entrambe le squadre sono appaiate a tre punti nel Girone D (guidato dalla Costa Rica con 6 punti) e la differenza reti (prima discriminante in caso di arrivo a pari punti) in favore degli Azzurri consentirebbe la qualificazione. Sarà quindi sufficiente un pareggio agli uomini di Prandelli, ma Cavani e compagni faranno di tutto per vincere e qualificarsi al posto dell’Italia.

Queste le formazioni ufficiali scese in campo allo stadio Das Dunas (Natal).

Italia (3-5-2): 1 Buffon, 15 Barzagli, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 4 Darmian, 23 Verratti, 21 Pirlo, 8 Marchisio, 2 De Sciglio, 9 Balotelli, 17 Immobile. A disp. 12 Sirigu, 13 Perin, 20 Paletta, 7 Abate, 6 Candreva, 15 Thiago Motta, 4 Aquilani, 18 Parolo,10 Cassano, 11 Cerci, 22 Insigne. All. Prandelli.

Uruguay (4-4-2); 1 Muslera, 22 Caceres, 13 Gimenez, 3 Godin, 6 A.Pereira, 14 Lodeiro, 20 Gonzalez, 17 Arevalo Rios, 7 Rodriguez, 21 Cavani, 9 Suarez. A disp. 12 Munoz, 23 Silva, 4 Fucile, 5 Gargano, 8 Hernandez, 10 Forlan, 11 Stuani, 15 Perez, 18 Ramirez, 19 Coates, 16 M.Pereira, 2 Lugano. All. Oscar Tabarez.

Arbitro: Marco Rodriguez (Messico)

Inizia l’incontro, dà il calcio d’avvio l’Italia. Fase di studio nei primi minuti della gara, diversi i falli a centrocampo. Al 7′ pericoloso cross, su punizione, in area Azzurra, libera Buffon con i pugni. Al 12′ una punizione di Pirlo impegna Muslera che devia in angolo. Al 16′ Cavani tenta la sponda di testa per Suarez, ma la difesa dell’Italia intercetta il pallone che avrebbe messo l’uruguaiano a tu per tu con Buffon. Giallo per Balotelli al 23′, diffidato sarà squalificato nell’eventuale partita successiva. Al 25′ Marchisio ci prova dalla distanza, ma il tiro impatta contro la difesa avversaria. Ritmi bassissimi, nessuna delle due squadre prende rischi. Al 29′ Immobile riceve palla a centro area da De Sciglio, ma spedisce la girata altissima. Più Italia che Uruguay. Al 33′ doppio intervento risolutore di Buffon su Suarez e poi su Lodeiro. Scorrono i minuti, Immobile fallisce al 41′ un dribbling che lo avrebbe lanciato solo contro Muslera: prova per ora insufficiente del capocannoniere del Campionato. Scocca il 45′, l’arbitro assegna 2′ di recupero e termina uno scialbo primo tempo. Zero le occasioni nitide da rete da entrambe le parti.

Inizia la ripresa, un inesistente Balotelli lascia il campo, per lui dal 1′ della ripresa Parolo; nell’Uruguay Pereira prende il posto di Lodeiro. Giallo per Rios al 1′. Al 55′ Parolo ci prova dal limite, palla intercettata. I ritmi non si alzano. Partita soporifera. Al 59′ Rodriguez si presenta davanti a Buffon, la posizione è decentrata e per fortuna dell’Italia non inquadra la porta. Al 59′ cartellino rosso per Marchisio per fallo su Rios (decisione eccessiva). Al 63′ fuori Pereira, dentro Stuani. Al 66′ Buffon nega la rete a Suarez con un ottimo intervento. Al 71′ Cassano prende il posto di Immobile (prestazione definitivamente insufficiente per il numero 17). Al 75′ fuori Verratti (che esce in barella per un pestone), dentro Motta: cambi ultimati per l’Italia. Al 77′ giallo per De Sciglio, poi fuori Rodriguez e dentro Ramirez (cambi ultimati anche per l’Uruguay). Patetica sceneggiata di Chellini e Suarez che danno vita ad uno squallido teatrino in area Azzurra (80′). Al minuto 81′ Godin, su corner, incorna di testa e insacca la palla dove Buffon non può arrivare. Italia 0 – Uruguay 1. Gli Azzurri abbozzano una reazione, non potrebbero fare altrimenti, ma non trovano sbocchi; all’89’ l’Italia rischia il KO su una ripartenza. Scocca il 90′, l’arbitro assegna 5′ di recupero. Giallo per Muslera al 91′. Scorrono i secondi. Termina la partita. L’Uruguay batte l’Italia che se ne torna mestamente a casa. In molti si attaccheranno all’espulsione obiettivamente ingiusta di Marchisio, ma la scusa non regge: in 90 minuti Muslera non è mai stato impegnato. Superfluo aggiungere altro.



