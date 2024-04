Buccoliero oro mondiale nella paracanoa. La soddisfazione di Giani | Il Sito di Firenze

Sunday, 10 August 2014 – 09:03

Mosca

Gio, 07/08/2014 – 15:15 — La Redazione

“Una bellissima vittoria che fa onore alla città di Firenze e alla Toscana. I miei più sentiti complimenti a Alessandro Piccardi, delegato provinciale Coni per la Canoa, a Giancarlo Fianchisti, presidente della Canottieri comunali di Firenze e all’atleta della Canottieri comunali Pier Alberto Buccoliero che ieri ha ottenuto a Mosca un grande successo che lascia ben sperare in prospettiva delle future Olimpiadi. La sua vittoria sarà uno stimolo per lo sport paraolimpico di tutta la Toscana. A settembre lo inviteremo in Consiglio regionale per un dovuto riconoscimento da parte della nostra istituzione”.

A dirlo è Eugenio Giani, consigliere regionale Pd, in occasione della medaglia d’oro dell’atleta paraolimpico Pier Alberto Buccoliero, pagaiatore della Canottieri comunali di Firenze, al Campionato del Mondo di Canoa e Paracanoa che si sta svolgendo a Mosca.

