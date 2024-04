Rossi saluta il Mondiale, Pastorello: "È dispiaciuto, ma no polemiche" | Il Sito di Firenze

Wednesday, 04 June 2014 – 15:46

Parla il procuratore

Lun, 02/06/2014 – 02:17 — La Redazione

"Giuseppe è dispiaciuto e amareggiato, ora farà il tifo per i compagni". Così l’agente di Rossi, Andrea Pastorello, commentando all’Ansa la decisione di Cesare Prandelli di non portare l’attaccante in Brasile.

"È un’esclusione che accettiamo con rammarico ma senza fare polemiche perché queste non servono a nulla – ha continuato Pastorello -. Sappiamo quanto scelte siano difficili e sofferte, ma il perché va chiesto solo a Prandelli, le responsabilità sono sue, non credo sia una gara a fare la differenza. Io posso dire che Giuseppe ha fatto 5 mesi di sacrifici incredibili, purtroppo non sono bastati, questa esclusione pesa per questo. Ma quando arrivano decisioni di questo tipo bisogna fare solo due cose: accettarle e farlo con serenità, non ci sono alternative”.

”Personalmente non mi aspettavo nulla, sono nel calcio da tanto tempo e ne ho viste di tutti i colori – conclude

Pastorello -. Cosa fara’ ora Pepito? Riposerà e staccherà un po’ anche mentalmente prima di pensare a riorganizzarsi”.

