Elezioni 2014 a Firenze, parla Gianna Scatizzi candidata a sindaco di Ncd-Udc | Il Sito di Firenze

Thursday, 22 May 2014 – 14:36

tribune elettorali

Mar, 20/05/2014 – 16:22 — Matteo Cali

Ospite della tribuna elettorale de ilsitodiFirenze.it è stata Gianna Scatizzi, candidata a sindaco di Firenze nella lista unica Nuovo Centro Destra e Unione di Centro. Dal Caffè Donnini di Piazza della Repubblica, molti i temi toccati dalla sfidante di Nardella che con piglio e tenacia ha snocciolato problemi da risolvere e progetti da realizzare. Dall’abusivismo commerciale alla valorizzazione del made in Florence passando per la sicurezza di Firenze.

Ospite della tribuna elettorale de ilsitodiFirenze.it è stata Gianna Scatizzi, candidata a sindaco di Firenze nella lista unica Nuovo Centro Destra e Unione di Centro. Dal Caffè Donnini di Piazza della Repubblica, molti i temi toccati dalla sfidante di Nardella che con piglio e tenacia ha snocciolato problemi da risolvere e progetti da realizzare. Dall’abusivismo commerciale alla valorizzazione del made in Florence passando per la sicurezza di Firenze.