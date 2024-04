Scandicci, incendia scooter e resta a vedere il rogo: arrestato | Il Sito di Firenze

Tuesday, 02 September 2014 – 23:23

Via Donizetti

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Sab, 30/08/2014 – 13:02 — La Redazione

Un uomo di 49 anni, dipendente della pubblica amministrazione, ieri ha dato fuoco ad uno scooter in via Donizettia Scandicci, alle porte di Firenze, ed è rimasto in zona per assistere allo "spettacolo".

Fortunatamente un residente aveva assistito ai fatti ed ha avvertito i Carabinieri che sono intervenuti e hanno arrestato il quarantanovenne.

Per appiccare le fiamme l’uomo ha usato un accendino e non avrebbe alcun legame col proprietario del mezzo, a cui avrebbe dato fuoco senza motivo. Il sospetto degli investigatori è che possa trattarsi di un piromane finora mai individuato.

Tuesday, 02 September 2014 – 23:23

Via Donizetti

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Sab, 30/08/2014 – 13:02 — La Redazione

Un uomo di 49 anni, dipendente della pubblica amministrazione, ieri ha dato fuoco ad uno scooter in via Donizettia Scandicci, alle porte di Firenze, ed è rimasto in zona per assistere allo "spettacolo".

Fortunatamente un residente aveva assistito ai fatti ed ha avvertito i Carabinieri che sono intervenuti e hanno arrestato il quarantanovenne.

Per appiccare le fiamme l’uomo ha usato un accendino e non avrebbe alcun legame col proprietario del mezzo, a cui avrebbe dato fuoco senza motivo. Il sospetto degli investigatori è che possa trattarsi di un piromane finora mai individuato.