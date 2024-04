Tramvia – Lavori Linea 3: in piazza Dalmazia una soluzione meno impattante | Il Sito di Firenze

Sunday, 13 July 2014 – 22:40

Diminuiscono i giorni dei lavori

Sab, 12/07/2014 – 00:01 — La Redazione

"Saranno necessari meno giorni per i lavori della tramvia in piazza Dalmazia. Il cantiere sarà anche meno impattante del previsto, andando ad occupare un’area più ristretta della piazza. Non sarà quindi necessario far partire i cantieri lunedì 14 luglio e sarà possibile far slittare di alcuni giorni il restringimento di piazza Dalmazia nelle due direzioni, sia verso via Mariti che verso Careggi.

È stata individuata una modalità di intervento meno impattante, più snella e rapida che consentirà da un lato di ridurre i tempi di realizzazione dei lavori nel tratto specifico, dall’altro di restringere l’area di occupazione della superficie da parte del cantiere. Ciò consentirà di partire con i lavori alcuni giorni dopo, riducendo il più possibile i disagi per i cittadini". Lo ha comunicato il Comune di Firenze attraverso una nota stampa.

