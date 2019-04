Coppa Italia, partito il treno speciale dei tifosi viola. Nardella alla stazione di Campo di Marte

Gio, 25/04/2019 - 15:12 — Donato Mongatti

Pochi minuti dopo le 14 è partito dalla stazione di Campo di Marte a Firenze il treno speciale dei tifosi della Fiorentina diretto a Bergamo. Stasera alle 20:45 i viola si giocano l'accesso alla finale di Coppa Italia nella semifinale di ritorno contro l'Atalanta (all'andata al Franchi di Firenze finì 3 a 3).

590 i tifosi gigliati che sono partiti in treno, oltre 2.000 quelli che stasera saranno sugli spalti, compreso l'Assessore allo Sport Andrea Vannucci partito anch'egli col treno.

Prima della partenza è passato a salutare i tifosi anche il Sindaco di Firenze Dario Nardella che insieme all'ATF (Associazione Tifosi Fiorentini) si è adoperato per organizzare il convoglio (era dal 1999 che non veniva organizzato un treno speciale per i tifosi). All'arrivo del Sindaco, tra selfie e saluti, si sono levati i cori di parte dei supporter gigliati “Forse chissà, succederà, canta con noi Della Valle se ne va” e “Della Valle vattene”, mentre altri, rivolgendosi al primo cittadino, hanno ripetutamente detto “meritiamo di più”, con chiaro riferimento alla gestione della Fiorentina da parte della attuale proprietà che negli ultimi anni ha regalato tanta mediocrità e poco lustro alla Maglia Viola.

Stasera, però, una delle peggiori stagioni sotto la guida dei marchigiani, potrebbe offrire il sogno della finale di Coppa Italia contro la Lazio (che ieri ha eliminato il Milan). I tifosi ci credono e l'amore che anche oggi stanno dimostrando per questi colori è già una vittoria.

“È una partita fondamentale – ha detto il Sindaco Dario Nardella alla stazione di Campo di Marte - molto difficile, bisogna incrociare le dita, la squadra avversaria è forte e favorita, a loro basta un pareggio. Ma credo che già oggi con questo treno la tifoseria abbia vinto finora, perché – ha spiegato Nardella – è stata capace di organizzare un treno speciale dopo tanti anni che non se ne facevano in Italia. Ringrazio anche Ferrovie dello Stato che ha avuto fiducia e i tifosi che sono stati molto uniti e dimostrano il grande amore che hanno per la Fiorentina. Speriamo – ha concluso Nardella – che tutto vada come ci auguriamo”.

Lasciata la stazione di Campo di Marte il treno è transitato da piazza delle Cure, dove è stato salutato da un gruppo di tifosi diffidati che non possono assistere alla partita, gli stessi hanno dispiegato uno striscione con scritto “Diffidati con voi! Avanti Curva Fiesole”.