JOVA BEACH PARTY a Viareggio, tutte le informazioni utili

Siete pronti a cantare per ore e ore sulla spiaggia insieme a Lorenzo Jovanotti? Allora manca davvero poco ormai!

Martedì 30 luglio e sabato 31 agosto, alla Spiaggia del Muraglione di Viareggio, le due tappe toscane del JOVA BEACH PARTY.

QUALCHE INFO UTILE PER L'EVENTO:

CI SONO ANCORA I BIGLIETTI?

Ce ne sono ancora, per entrambe le date, si possono acquistare nei punti vendita di BOX OFFICE TOSCANA

www.boxofficetoscana.it/punti-vendita www.ticketone.it.

COME ARRIVARE ALLA SPIAGGIA DEL MURAGLIONE?

La prima raccomandazione è “VENITE IN TRENO”: da oggi si possono acquistare i biglietti ferroviari per entrambe le date e tante sono le soluzioni messe a punto da Trasporto Ferroviario Toscano, Trenitalia, Regione Toscana, RFI, Servizi di Sicurezza Ferroviari e Polfer.

In particolare per il ritorno: ai treni già previsti in orario, si aggiungono 7 TRENI STRAORDINARI in partenza dalle ore 24,55 dalla stazione di Viareggio e diretti a Lucca, La Spezia Centrale, Prato Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Montecatini Terme-Monsummano, Grosseto e Siena. Nessuno resterà a piedi: grazie al monitoraggio dei biglietti acquistati, i treni da/per Viareggio saranno attrezzati per accogliere tutti i passeggeri. I biglietti ferroviari – anche per i treni straordinari – sono disponibili da oggi in tutti i canali di acquisto di Trenitalia (www.trenitalia.com).

Poteva mancare il JOVA BEACH EXPRESS? Noooo. Martedì 30 luglio e sabato 31 agosto sarà attivo anche un treno speciale in partenza alle 11,10 da Chiusi Chianciano Terme: farà tappa nella città del Jova, Cortona, per poi proseguire alla volta di Viareggio (fermate ad Arezzo e Firenze Campo di Marte). Al termine dei concerti effettuerà il percorso al contrario.

Attenzione: i biglietti per il treno speciale Jova Express saranno disponibili nei prossimi giorni solo nei punti vendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804).

La stazione di Viareggio dista circa 3 chilometri dalla Spiaggia del Muraglione. Chi non vuole farsi una passeggiata, potrà usufruire dei numerosi bus navetta circolari di collegamento in funzione dalle ore 10.

IN NAVE DALL’ELBA – In nave ai JOVA BEACH PARTY di Viareggio? Chi viene dall’Isola d’Elba potrà salpare alle ore 12 da Portoferraio alla volta di Viareggio sulla nave straordinaria per soli passeggeri - capienza 200 posti – messa a disposizione da Toremar. Il servizio sarà in funzione per entrambe le date, martedì 30 luglio e sabato 31 agosto. La Jova Boat ripartirà da Viareggio subito dopo il concerto, per attraccare a Portoferraio alle 3,45.

A bordo musica e dirette a cura di Radio Italia e servizi in sintonia con i temi ambientali del tour! Biglietti in vendita dal primo giugno (35 euro andata e ritorno, compreso pranzo) sul sito www.toremar.it, presso la biglietteria Toremar di Portoferraio e tramite call-center Toremar 800 304035. Info biglietteria Portoferraio 0565.918080 / 0565.914133 / 800 304035.

IN AUTO - Non potete fare a meno dell’auto? Il Comune di Viareggio ha disposto un piano speciale di gestione della viabilità. Saranno a disposizione 5 aree parcheggio, fuori dalla Darsena di Viareggio: per chi viene da sud sono consigliate le aree PARCHEGGIO 1A, in zona via dei Lecci, il PARCHEGGIO 1B, in via Indipendenza, e il PARCHEGGIO 2, in zona Cotone (uscita autostrada A11 Pisa Nord, proseguire su SS1 direzione Viareggio). Per chi viene da nord suggeriamo il PARCHEGGIO 3, in zona viale Tobino, il PARCHEGGIO 4A, in zona Cittadella del Carnevale, e il PARCHEGGIO 4B, in viale Einaudi (uscita autostrada A11/A12 Viareggio Camaiore).

Un’area parcheggio disabili sarà in funzione in via Angelo Giorgetti (angolo via Salvatori), a poche centinaia di metri dalla Spiaggia del Muraglione.

Ricordiamo che nei giorni dei JOVA BEACH PARTY, la Darsena di Viareggio sarà chiusa al traffico dalle 10 del mattino. Per chi viene con mezzi propri da evitare assolutamente viale dei Tigli (da sud) e il centro di Viareggio (da nord).

A PIEDI - Siete già in zona? Ecco alcuni percorsi consigliati per raggiungere a piedi la Spiaggia del Muraglione: per chi arriva da Torre del Lago (sud) percorrere il viale dei Tigli, per chi arriva dalla città (nord) percorrere il lungomare fino al ponte ciclopedonale Fausto Coppi, o in alternativa passare da piazza Piero Nieri ed Enrico Paolini e attraversare il ponte di via Guglielmo Oberdan in direzione via Coppino.

IN MOTO E IN BICI - Siete in moto, in scooter? Due parcheggi gratuiti, tutti per voi, in via Coppino e via Petrarca (stadio). Preferite la bici? Se venite da sud prendete la ciclabile di viale dei Tigli, da nord la ciclabile sul lungomare fino al ponte ciclopedonale Fausto Coppi che collega la Darsena. Potrete parcheggiare la bici in viale Europa o nell’area tra via Menini e via Salvatori, vicino al palasport.

IN BUS - Una soluzione comoda? Con Eventi in Bus guida l’autista e arrivate comodi comodi al parcheggio 1B di via Indipendenza. Per orari e partenze consultare il sito www.eventinbus.com.

ORARI - I JOVA BEACH PARTY di Viareggio si svolgeranno martedì 30 luglio e sabato 31 agosto alla Spiaggia del Muraglione, sulla Darsena di Viareggio: si potrà accedere dalle ore 14 (salvo condizioni meteo avverse) dall’ingresso di viale Europa (ai lati della Croce Verde). Un secondo ingresso, dal Molo Marinai d’Italia, sarà riservato ai diversamente abili. I JOVA BEACH PARTY inizieranno alle ore 14 e termineranno alle ore 23.30.

Prodotto e organizzato da Trident, JOVA BEACH PARTY inaugura un nuovo format di concerto, un happening per il nuovo tempo.

JOVA BEACH PARTY è a fianco del WWF in una sfida importante per la Natura e per la salute umana: la lotta all’inquinamento da plastica. Jova Beach e il WWF Natura PlasticFree Tour, saranno quindi insieme per sensibilizzare l’opinione pubblica e offrire soluzioni concrete su una delle principali emergenze ambientali che sta mettendo a rischio molte specie animali e minacciando la salute umana, vista la contaminazione da plastica delle catene alimentari.

In occasione dei JOVA BEACH PARTY, Regione Toscana presenterà alcuni suoi progetti in linea con i temi ambientali e sociali. Tra questi: “Arcipelago pulito”, per la raccolta in mare dei rifiuti di plastica; le campagne per la donazione di sangue e le vaccinazioni; la salvaguardia dei boschi e la lotta agli incendi; le misure a sostegno dell'autonomia dei giovani con il progetto “Giovani Si”.

JOVA BEACH APP - Per dettagli e aggiornamenti scaricate la JOVA BEACH App per Android e IOS realizzata da Trident in collaborazione con Valfrutta – con tanti contenuti in esclusiva e la JOVA BEACH Radio Powered by Radio Italia, un nuovo canale di musica scelta da Lorenzo, programmi registrati e in diretta – o collegatevi al sito www.bitconcerti.it.