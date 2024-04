Lepiller lascia la Fiorentina: rescisso il contratto | Il Sito di Firenze

Tuesday, 13 May 2014 – 21:23

Mercato

Mar, 28/08/2012 – 00:04 — La Redazione

Continua il mercato in uscita dei Viola, la Società ieri ha comunicato "di aver trovato l’accordo per la rescissione consensuale del contratto economico che legava il calciatore Matthias Lepiller al club viola".

Il contratto dell’attaccante francese, classe 1988, sarebbe scaduto nel 2013.

