Scuole Pie Fiorentine: open day per scoprire Fiorentina School | Il Sito di Firenze

Friday, 20 June 2014 – 12:41

Sabato 30 novembre

Mar, 26/11/2013 – 01:02 — La Redazione

Sabato 30 Novembre, dalle 15:00 alle 18:00, le porte delle Scuole Pie Fiorentine (Via La Marmora 35 – 50121) saranno aperte a tutti coloro che volessero conoscere e approfondire l’offerta formativa degli Scolpi di Firenze e di Fiorentina School.

E’ un’opportunità unica per conoscere meglio questo progetto che offre a qualsiasi ragazzo o ragazza che voglia affrontare al meglio la propria preparazione scolastica e atletica la possibilità di gettare le basi per una carriera da sportivo, di prepararsi alle innumerevoli professioni legate al mondo dello sport, oppure di proseguire gli studi universitari.

Nella Fiorentina School trovano sintesi la tradizione formativa dei Padri Scolopi, l’etica sportiva della ACF Fiorentina e l’efficienza dei servizi offerti dal gruppo OSA-Eduservices.

Tre distinte entità che cooperano in un ambizioso progetto in cui lo “Sport è Cultura”.

fonte: violachannel.tv

