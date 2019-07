Gaffe Lega in Toscana. Sbagliano sillabe su magliette, ironia del web. Consiglieri dileggiati anche dalla Crusca

Mer, 10/07/2019 - 18:03 — La redazione

Verrebbe da dire "prima la grammatica!" dopo aver assistito alla gaffe, tutta di natura linguistica, del gruppo della Lega in Regione Toscana che sta facendo il giro del web, provocando commenti politici ma anche la reazione indiretta dell'Accademia della Crusca.

In segno di protesta per la discussione sulla nuova legge per l'accoglienza dei migranti, i consiglieri regionali leghisti hanno indossato una maglietta per comporre la scritta "Prima gli italiani" ma anzichè suddividere correttamente 'to-sca-ni' hanno sbagliato nella sillabazione scrivendo un 'tos-ca-ni'.

Senza citare direttamente la protesta del gruppo consiliare della Lega toscana, l'Accademia della Crusca sul suo profllo Twitter oggi ha scritto: "Sillabrazione Non si divide mai un gruppo formato da s + consonante/i: o-stra-ci-smo; te-schio; co-sto-la; sco-iat-to-lo; co-stru-i-re; ca-spi-ta, stri-scio-ne...".

Sul web e non si contano più le pagine satiriche che hanno condiviso la foto e che stanno 'canzonando' i consiglieri del Carroccio.

Dario Nardella, sindaco di Firenze, su Facebook ha postato la foto e commentato: "Da Firenze, città di Dante io direi: PRIMA L'ITALIANO!!!!!!!!! To-sca-ni. Segnatevelo magari per la prossima volta..."