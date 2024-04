Al via la prima edizione del “Summer Suite Festival 2014” | Il Sito di Firenze

Wednesday, 23 July 2014 – 23:40

Domani e mercoledì 30

Mar, 22/07/2014 – 10:23 — La Redazione

Si prefigge di essere uno dei grandi eventi dell’estate 2014 fiorentina: la prima edizione del "Summer Suite Festival"!

Due serate all’insegna della grande musica, la prima domani, mercoledì 23, e la seconda mercoledì 30 luglio, dalle ore 20 alla Summer Suite, in Lungarno Colombo 9.

Dall’idea dell’artista Gino Sound, della manager Silvia De Ieso e del patron del locale Luca Sernesi, ecco un nuovissimo contest in cui 10 cantanti professionisti si sfideranno senza esclusione di colpi per aggiudicarsi il titolo di vincitore.

La giuria d’eccezione sarà formata esclusivamente da esperti del settore: Marco Cappelli (musicista ed autore), Massimo Barbieri (musicista, arrangiatore e produttore) e Marco Vannuzzi (manager).

Domani si svolgerà la prima fase eliminatoria, con tutti i 10 artisti; passeranno il turno solo 5 cantanti che mercoledì 30 saranno esaminati dai giudici, aiutati dal gradimento del pubblico presente. Verranno premiati i primi 3 classificati.

Ingresso libero, "tifo" per gli artisti obbligatorio!

