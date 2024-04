Controlli del territorio della polizia | Il Sito di Firenze

Thursday, 24 July 2014 – 05:56

Flash 113

Ven, 23/09/2011 – 18:06 — Domenico Rosa

Nel pomeriggio, durante alcuni controlli di polizia, sono finiti in Questura per essere sottoposti a fermo per identificazione un romeno di 22 anni e uno di 28 (entrambi con precedenti di polizia) rintracciati tra piazza Stazione e via del Giglio.

Su Ponte Vecchio, le volanti hanno sequestrato oltre 200 articoli destinati alla vendita abusiva, tra cui diversi oggetti contraffatti.

Per l’abuso di alcool, in nottata sono finite sul registro delle persone indagate altre due persone: per il reato di danneggiamento aggravato, un cittadino americano (di 20 anni) che completamente ubriaco si era accanito contro due scooter parcheggiati in via Scialoia; per guida in stato di ebbrezza (1,63 g/l) e senza patente un 20enne italiano sorpreso su un’autovettura in piazza San Marco.

