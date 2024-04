I Fochi di San Giovanni dalla suggestiva terrazza di Villa Bardini | Il Sito di Firenze

Un evento davvero speciale all’insegna della solidarietà a favore della Fondazione Meyer. È quello che nella suggestiva cornice di Villa Bardini coniugherà momenti dedicati ai bambini, al teatro e alla musica con i “Fochi” di San Giovanni che potranno essere visti dalla terrazza più panoramica di Firenze. Dalle ore 18 di domani, martedì 24 giugno, la Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron e la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer invitano tutti a vivere una serata unica, per un San Giovanni di solidarietà.

Ricco è il programma della serata che prevede, per gli adulti, un’offerta minima di 10 euro e la totale gratuità dell’ingresso per i bambini fino a 12 anni.

Il programma. L’avvio è alle 17 con un momento pensato per i più piccoli. “Dai forma alla tua fantasia”, è il titolo del laboratorio ludico-didattico che utilizzerà le foglie degli alberi del Giardino Bardini. L’iniziativa si rivolge ai bambini con età minima di sei anni.

Si prosegue alle 18 con la possibilità di visitare gratuitamente la mostra "Giovanni Colacicchi. Figure di ritmo e di luce nella Firenze del ‘900” che per l’occasione rimarrà visibile fino alle 19. L’ingresso è gratuito e sarà regolamentato. Sempre alle ore 18 ci sarà anche un “assaggio calcistico”: infatti dall’ingresso da Costa San Giorgio ci sarà la possibilità per 150 persone di vedere la partita Italia – Uruguay su un grande schermo.

Dalle 18:30 si aprirà l’ingresso al Parco e alla Terrazza panoramica del Giardino Bardini (fino a esaurimento capienza). Dalle 19 alle 20 è in programma “Madama Follia”, in collaborazione con CTF/Calenzano Teatro Formazione, riscrittura dall’"Elogio della Follia" di Erasmo da Rotterdam. Si tratta di un reading teatrale a cura dei docenti Silvia Frasson, Stefano Massini, Massimiliano Paggetti, affidato ai migliori giovani attori delle classi di recitazione. Diviso in più voci, per creare una piacevole polifonia teatrale, il monologo della Follia diventa una strepitosa analisi sulle contraddizioni e le incoerenze del nostro vivere sociale. Impossibile non ridere, impossibile non meditare sull’eterna commedia della comunità degli uomini.

Alle 20,30 seguirà, in collaborazione con il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, il Concerto straordinario del Trio Sudha (percussioni e pianoforte) con Carolle Galin, Claude Gastaldin, Lionel Melot che eseguiranno un repertorio basato su creazioni estemporanee.

Gran finale. Alle 22 il clou dello speciale evento con lo spettacolo pirotecnico nel cielo di Firenze dei “Fochi” di San Giovanni, dalla privilegiata Terrazza Belvedere del Giardino Bardini.

A tutti i partecipanti sarà offerto un gelato della Sammontana. Dalle 18.30 sarà inoltre aperta la caffetteria MOBA sulla Terrazza Panoramica del Giardino.

Per l’occasione Lady Radio RDF 102.7 sarà media partner.

http://www.meyer.it/lay_not.php?IDNotizia=8612&IDCategoria=1303

INFO:

INGRESSO A VILLA BARDINI da COSTA SAN GIORGIO 2

Tel. 055 20066206 e info@bardinipeyron.it

PREVENDITA ONLINE:

www.bardinipeyron.it

Si raccomanda di evitare l’arrivo in auto. Villa Bardini è a pochi minuti di cammino dal Ponte Vecchio.

