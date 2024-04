Partita del Cuore: a Firenze raccolti 1.567.153,00 € | Il Sito di Firenze

E’ stato di 1.567.153,00 euro l’incasso complessivo – che comprende numero solidale, biglietti partita, donazioni – registrato in occasione della Partita del Cuore 2014. Ottimi anche i risultati di ascolto per la diretta su Raiuno con 4 milioni e 163mila spettatori e uno share del 15.50%.

40 mila persone presenti allo stadio "A.Franchi", hanno fatto da cornice alla partita del Cuore tra Nazionale Cantanti e Team Emergency.

Le squadre sono scese in campo per festeggiare i vent’anni di attività di Emergency e per raccogliere fondi destinati all’avviamento di un poliambulatorio a Castel Volturno e all’acquisto di nuove attrezzature per il Centro Salam di cardiochirurgia a Khartoum, in Sudan.

La Nazionale Cantanti con la Partita del Cuore è tornata a Firenze dopo 10 anni ed i fiorentini ancora una volta hanno risposto con grandissimo entusiasmo e generosità.

Il Ct della Nazionale, Cesare Prandelli, ha dato il calcio di inizio e sul terreno di gioco, si è esibito il difensore gigliato Gonzalo Rodriguez che con la sua chitarra ha accompagnato il rocker pratese Francesco Guasti.

Il fischio d’inizio è dato dall’ arbitro internazionale Rocchi.

Lo stadio si dipinge di viola e, all’ingresso delle grandi stelle del calcio un boato, insieme per la prima volta in campo i campioni : il numero 10 per eccellenza Giancarlo Antognoni, il "Re Leone" Batistuta, Roberto Baggio, Francesco Toldo, Luca Toni, il capitan Pasqual, B.Valero e mister Montella.

Insieme a loro, non sono voluti mancare Gattuso, J.Zanetti e Di Natale.

Il Team di Gino Strada passa in vantaggio con un gol di Batistuta, dopo uno stop di petto, dai trenta metri.

Il pareggio arriva da Pasqual su punizione. Dopo poco ancora una rete di Emergency a firma di Giorgio Pasotti.

Al 22′ ancora Batigol con il 3 a 1.

La Nazionale Cantanti non si lascia intimorire ed inizia la corsa verso la rimonta. Si parte con il bomber Luca Barbarossa ed il pareggio porta la firma di Raoul Bova fino ad arrivare al vantaggio con Maggio.

Esce dal campo Giancarlo Antognoni, Firenze regala la standing ovation alla sua "Bandiera", al suo unico 10.

Il gol del 4 a 4 viene segnato da Roberto Baggio su calcio di rigore, lascia il ruolo di allenatore e va a trasformare dagli 11 metri.

La partita del Cuore termina con una grandissima vittoria …. una raccolta record. Grazie Firenze, grazie al tuo grande cuore



