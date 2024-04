A Firenze scatta la task force contro l'abusivismo commerciale | Il Sito di Firenze

Friday, 13 June 2014 – 19:31

80 vigili a presidio del centro

Gio, 12/06/2014 – 00:52 — La Redazione

Una task force di 80 vigili, con la collaborazione di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, per contrastare l’abusivismo commerciale nel centro di Firenze. È questo il piano messo a punto ieri nella riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica (Cosp) in prefettura.

“Gli agenti – ha spiegato il Sindaco Nardella – presidieranno palmo a palmo il centro storico tutti i giorni dalle 8 alle 24, compresa la domenica. Obiettivo, togliere ossigeno all’abusivismo commerciale. È un contrasto molto difficile, e gli ottanta uomini che mettiamo qui, li togliamo da altre zone della città. Ma il nostro e’ un impegno serio per sradicare dal centro storico questa attività”.

