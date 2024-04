Roma – Fiorentina: la probabile formazione Viola – In 1.000 all'Olimpico | Il Sito di Firenze

Stasera alle 20:45 la Fiorentina debutta all’Olimpico la Roma nella prima gara della stagione di Serie A.

Questa la probabile formazione Viola di Roma – Fiorentina, gara valida per la prima giornata del girone di andata del Campionato di Serie A 2014 – 2015: (4-3-1-2) Neto, Tomovic, Gonzalo Rodriguez, Savic, Pasqual; Aquilani, Pizarro, Vargas; BorjaValero; Gomez, Babacar.

Questa la lista dei convocati da mister Montella: Alonso, Aquilani, Babacar, Basanta, Bernardeschi, Brillante, Gomez, Gonzalo, Hegazi, Ilicic, Joaquin, Lazzari, Lupatelli, Neto, Pasqual, Pizarro, Savic, Tatarusanu, Tomovic, Valero, Vargas.

Stasera saranno circa 1.000 i tifosi Viola presenti sugli spalti dell’Olimpico. 50.000 gli spettatori totali. Data la grande affluenza prevista, la Questura della capitale ha studiato un piano per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico. Per i tifosi della Fiorentina che andranno a Roma in auto è stato predisposto un parcheggio nella zona di Saxa Rubra (da lì si potrà raggiungere l’Olimpico con i bus dell’ATAC), mentre coloro che arriveranno in pullman saranno scortati dal casello dell’autostrada di "Roma Nord" fino allo stadio.



Stasera alle 20:45 la Fiorentina debutta all’Olimpico la Roma nella prima gara della stagione di Serie A.

Questa la probabile formazione Viola di Roma – Fiorentina, gara valida per la prima giornata del girone di andata del Campionato di Serie A 2014 – 2015: (4-3-1-2) Neto, Tomovic, Gonzalo Rodriguez, Savic, Pasqual; Aquilani, Pizarro, Vargas; BorjaValero; Gomez, Babacar.

Questa la lista dei convocati da mister Montella: Alonso, Aquilani, Babacar, Basanta, Bernardeschi, Brillante, Gomez, Gonzalo, Hegazi, Ilicic, Joaquin, Lazzari, Lupatelli, Neto, Pasqual, Pizarro, Savic, Tatarusanu, Tomovic, Valero, Vargas.

Stasera saranno circa 1.000 i tifosi Viola presenti sugli spalti dell’Olimpico. 50.000 gli spettatori totali. Data la grande affluenza prevista, la Questura della capitale ha studiato un piano per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico. Per i tifosi della Fiorentina che andranno a Roma in auto è stato predisposto un parcheggio nella zona di Saxa Rubra (da lì si potrà raggiungere l’Olimpico con i bus dell’ATAC), mentre coloro che arriveranno in pullman saranno scortati dal casello dell’autostrada di "Roma Nord" fino allo stadio.