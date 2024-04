Montezemolo propone la Formula 1 al circuito del Mugello | Il Sito di Firenze

Friday, 13 June 2014 – 19:31

L’apertura di Rossi

Gio, 12/06/2014 – 00:20 — La Redazione

"Una sfida positiva, anzi due veri e propri assist, alla Regione e a me personalmente, di cui ringrazio Luca Montezemolo". Il presidente della Toscana, Enrico Rossi, commenta così le dichiarazioni del presidente della Ferrari che, intervenendo ieri all’assemblea di Confindustria Firenze, ha chiesto "gare aperte per il trasporto pubblico locale" e proposto di portare la Formula 1 all’autodromo del Mugello.

"Ringrazio anche Montezemolo – prosegue – per le parole di apprezzamento che ha avuto per la nostra determinazione a conseguire l’integrazione del sistema aeroportuale toscano. Ma soprattutto voglio subito, e volentieri, intervenire sui due assist. Per quanto riguarda l’obiettivo di portare la Formula 1 all’autodromo del Mugello, dichiaro la mia piena disponibilità a costituire un gruppo di lavoro che predisponga rapidamente un progetto di miglioramento della viabilità locale. Questo è un passaggio preliminare decisivo perché, come ho anche potuto verificare di persona in occasione della recente gara di moto GP, la viabilità attuale non è in grado di sostenere grandi eventi. L’arrivo della Formula 1 in Toscana rappresenterebbe una svolta straordinaria sotto ogni aspetto: sportivo, tecnologico – alla luce delle collaborazioni già esistenti tra Ferrari stessa ed alcune Università e PMI toscane – economico, ed anche per arricchire l’immagine della regione. Un’opportunità che il circuito del Mugello, così ben gestito, merita ampiamente. Noi siamo pronti a fare la nostra parte".

fonte: Regione Toscana

