Eterologia, Rossi: "La Legge non può andare contro la Consulta" | Il Sito di Firenze

Dom, 10/08/2014

"Non esiste una legislazione che vada contro la consulta che ha tolto il divieto all’eterologa". Lo ha detto il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, al Gr2 della RAI sulla fecondazione eterologa. "Credo che il problema sia di regolarne attraverso metodiche tecniche l’attuazione". "Noi – ha aggiunto Rossi riferendosi alla delibera approvata in Toscana sulla eterologa – ci siamo mossi senza alcuna polemica verso il governo con una delibera che abbiamo definito ‘cedevole’. Una volta che ci saranno le linee guida nazionali le adotteremo anche noi. Siamo convinti che sia giusto superare una situazione di far-west in cui i privati possono intervenire ed

il pubblico dovrebbe stare fermo. Ci auguriamo che queste metodiche nazionali ci siano presto. In assenza di questo – ha concluso – c’e’ una competenza delle regioni in materia sanitaria che abbiamo sentito il dovere di esercitare, facendo riferimento a metodiche tecniche".

