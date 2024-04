Forteto – Sindaco di Vicchio: "25 minuti di intervista a Le Iene, mostrati 5 secondi" | Il Sito di Firenze

Sunday, 08 June 2014 – 07:21

Radio Toscana – Piazza Duomo

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Gio, 16/05/2013 – 03:17 — La Redazione

"Il Comune di Vicchio, come ho detto, si costituisce parte civile nella vicenda che vede 23 rinvii a giudizio per Il Forteto". Lo ha detto ieri il Sindaco di Vicchio, Izzo, intervistato da Radio Toscana. "Ho chiesto scusa per il mio comportamento avuto in occasione del primo tentativo di intervista de Le Iene – ha aggiunto – tant’è che le ho richiamate per rilasciare altre dichiarazioni. Sono tornati e ho parlato per 25 minuti, ma Le Iene, di quello che ho detto, ne hanno mandato in onda 5 secondi". "Sono dalla parte dei più deboli, ma non so se ci sono ancora dei minori all’interno della comunità de Il Forteto, ci sono la Magistratura e il Tribunale dei Minori, ci penseranno loro. Il Forteto – ha concluso – non è una comunità accreditata dal Comune di Vicchio".

Nel video: l’audio dell’intervista andata in onda all’interno di Piazza Duomo su Radio Toscana.

Sunday, 08 June 2014 – 07:21

Radio Toscana – Piazza Duomo

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Gio, 16/05/2013 – 03:17 — La Redazione

"Il Comune di Vicchio, come ho detto, si costituisce parte civile nella vicenda che vede 23 rinvii a giudizio per Il Forteto". Lo ha detto ieri il Sindaco di Vicchio, Izzo, intervistato da Radio Toscana. "Ho chiesto scusa per il mio comportamento avuto in occasione del primo tentativo di intervista de Le Iene – ha aggiunto – tant’è che le ho richiamate per rilasciare altre dichiarazioni. Sono tornati e ho parlato per 25 minuti, ma Le Iene, di quello che ho detto, ne hanno mandato in onda 5 secondi". "Sono dalla parte dei più deboli, ma non so se ci sono ancora dei minori all’interno della comunità de Il Forteto, ci sono la Magistratura e il Tribunale dei Minori, ci penseranno loro. Il Forteto – ha concluso – non è una comunità accreditata dal Comune di Vicchio".

Nel video: l’audio dell’intervista andata in onda all’interno di Piazza Duomo su Radio Toscana.