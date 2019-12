Brand Hero 2019: Gian Luca Rana vince il premio

Mer, 18/12/2019 - 17:29 — La redazione

n occasione dell’edizione Save the Brand 2019, manifestazione promossa da LC Publishing Group, si celebra l’eccellenza e la competenza, di tutte quelle aziende italiane che portano il Made in Italy in tutto il mondo. L’evento è alla sua sesta edizione ed ha il compito di valorizzare tre settori, che sopra tutti, sono sinonimi di grande prestigio del Made in Italy, i quali si possono identificare con il nome di 3F: fashion, food e forniture.

A premiare le aziende che nel tempo, con il loro lavoro sono diventate ambasciatrici del gusto, della qualità e della creatività italiana, sono state chiamate le redazioni delle testate di LC Publishing, affiancate dalla ricerca delle 3F, condotta da ICM Advisors. Oltre ai risultati economici, sono stati analizzati altri punti forti delle aziende, quali l’innovazione, l’internalizzazione, la comunicazione, il branding e il suo seguito di strategie, la velocità di captare i trend del momento e infine, la volontà di rivolgersi a degli investitori, aprendo il loro capitale.

In seguito a tutto quest’elenco di criteri da dover soddisfare, si è giunti alla conclusione finale di premiare Gian Luca Rana, amministratore delegato di Pastificio Rana, con la nomina di Brand Hero 2019. Il Pastificio Rana, insieme al suo Ceo da oltre 30 anni, Gian Luca Rana, è riuscito ad imporsi come leader mondiale nel mercato della produzione di pasta fresca.

Gian Luca Rana insignito del premio Brand Hero: le sue parole

In seguito al conferimento di questo illustre premio, Gian Luca Rana ha rilasciato le sue dichiarazioni colme di orgoglio, ringraziamenti e prospettive future per il marchio Rana.

“Considero questo premio un prezioso riconoscimento del lavoro svolto in tutti questi anni che ci ha portati a trasformare quella che era una piccola realtà dell’industria alimentare veronese in una piattaforma globale di produzione di prodotti freschi, presente oggi in 58 diversi mercarti nel mondo. Ciò che però mi rende più orgoglioso di questo percorso è aver potuto creare sempre nuove opportunità di lavoro. Oggi infatti la nostra grande famiglia conta 3.500 persone, con cui sono felice di condividere questo successo”.

Pastificio Rana in Italia e all’estero

Il Pastificio Rana, grazie all’idea iniziale del suo fondatore, Giovanni Rana ed inseguito, al lavoro certosino e al “saper fare impresa” di Gian Luca Rana, è stato in grado di trasformarsi da piccola impresa di famiglia del veronese a uno dei marchi per la pasta fresca più conosciuti al mondo, per la maggior parte, grazie anche alla qualità eccellente dei prodotti offerti.

Sono i numeri che ha raggiunto il Pastificio Rana che confermano questo loro successo. Infatti, solo in Italia si contano ben sette stabilimenti più altri due aperti all’estero: Stati Uniti e Belgio.

In maniera capillare l’azienda si è diffusa anche nel resto dell’Europa con delle filiali in Spagna, Francia, Regno Unito, USA e Germania, che grazie ai suoi 3500 dipendenti, il Gruppo Rana, fornisce ai propri clienti in quasi 60 paesi sparsi per il mondo, prodotti di qualità.

Qualità che può essere gustata anche nei 24 ristoranti “Giovanni Rana”, 23 distribuiti in tutti il territorio italiano e uno a Berlino, Germania.