Wi-Fi gratuita in tutti gli ospedali della Toscana – Vial libera della Regione | Il Sito di Firenze

Sunday, 27 July 2014 – 18:34

Approvata mozione di Chiurli

Gio, 15/05/2014 – 00:02 — La Redazione

“In tutti gli ospedali della Toscana sarà presto possibile connettersi liberamente alla rete internet wifi”. Ad annunciarlo è il consigliere regionale Gabriele Chiurli (Democrazia Diretta), promotore di una mozione in tal senso, approvata ieri dall’Aula all’unanimità.

“La mozione – spiega Chiurli – impegna la Giunta a reperire le risorse necessarie, anche attraverso sponsorizzazioni private, per la copertura internet di tutte le strutture afferenti al sistema sanitario regionale”.

“Simili progetti sono già stati avviati in tutta Italia – afferma il consigliere regionale – dal Gaslini di Genova agli ospedali della Regione Piemonte e dell’Emilia Romagna. La stessa Regione Toscana ha intrapreso un progetto di navigazione internet gratuita e senza limiti per pazienti, visitatori e studenti, limitato per il momento al solo Ospedale fiorentino di Careggi”.

“Sulla scia di questa sperimentazione e di altre esperienze di connessione wifi libera, maturate ad esempio dal Comune di Firenze – aggiunge il consigliere regionale – il sistema sanitario toscano è oggi in grado di sviluppare un progetto su scala regionale. Un primo importante passo – conclude Chiurli – verso una maggiore trasparenza e accessibilità dei servizi pubblici”.

