Bagno a Ripoli: torna "Lo Svuota Cantine" – Il mercato dell'esubero | Il Sito di Firenze

20 settembre 2014

Gio, 28/08/2014 – 11:39 — La Redazione Evento

luogo:

Giardino dei Ponti – Bagno a Ripoli

Il Comune di Bagno a Ripoli informa che, sabato 20 settembre 2014, per l’intera giornata, presso il Giardino dei Ponti, a Bagno a Ripoli, si svolgerà la manifestazione Lo Svuota Cantine…, organizzata dall’Amministrazione Comunale insieme alla Vab Bagno a Ripoli. Tutti i cittadini, grandi e piccoli, residenti nel Comune di Bagno a Ripoli, avranno la possibilità di allestire un proprio banco per vendere tutto ciò che esubera dalle proprie case, cantine, scaffalature o garages. Informazioni e prenotazioni: Foto Ottica Vogue, sig. Luca Passavinti, 055/6510452; Stelmar Srl, sig.ra Elisa Montecchi, 055/630319.

Solo informazioni: Call Center Linea Comune, tel. 055.055, da lunedì a sabato, ore 8-20.

