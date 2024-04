Domani i funerali di Riccardo Magherini. E su Facebook spunta un messaggio del ritrovamento del suo cellulare | Il Sito di Firenze

Friday, 15 August 2014 – 12:11

il caso

Mer, 05/03/2014 – 18:06 — Matteo Cali

Si svolgeranno domani mattina, giovedì 6 marzo alle 11, alla Chiesa di San Frediano al Cestello i funerali di Riccardo Magherini, il quarantenne morto domenica notte in circostanze ancora da chiarire dopo l’arresto da parte dei carabinieri in Borgo San Frediano nel centro storico di Firenze. Intanto sulla pagina Facebook prosegue la processione commossa del ricordo dei tanti amici dell’uomo. Ma tra i tanti post ne spunta uno che svelerebbe un retroscena che potrebbe raccontare i minuti prima della morte di Riccardo Magherini. Proprio a firma dell’uomo compare il seguente post:

"Ciao amici di riccardo. Lui perso su cellulare. Dite a lui mandar mi un email con su numero di telefono…(lexpaolo0@gmail.com). Grazie….."

Riccardo Magherini ha perso il telefono prima di morire? Con chi ha parlato quella sera? Ha scritto messaggi a qualcuno? Quel telefono potrebbe contenere delle risposte.

Aggiornamento: Dal momento in cui è comparso il messaggio a nome di Riccardo Magherni, si sono susseguiti i commenti degli amici intenti a richiedere il cellulare. Nella notte è anche comparso un nuovo post a nome dell’uomo in cui si veniva scritto che non erano state ricevute le mail inviate. Una situazione che anche nei commenti degli amici più cari lascia ancora più stupore.

Friday, 15 August 2014 – 12:11

il caso

Mer, 05/03/2014 – 18:06 — Matteo Cali

Si svolgeranno domani mattina, giovedì 6 marzo alle 11, alla Chiesa di San Frediano al Cestello i funerali di Riccardo Magherini, il quarantenne morto domenica notte in circostanze ancora da chiarire dopo l’arresto da parte dei carabinieri in Borgo San Frediano nel centro storico di Firenze. Intanto sulla pagina Facebook prosegue la processione commossa del ricordo dei tanti amici dell’uomo. Ma tra i tanti post ne spunta uno che svelerebbe un retroscena che potrebbe raccontare i minuti prima della morte di Riccardo Magherini. Proprio a firma dell’uomo compare il seguente post:

"Ciao amici di riccardo. Lui perso su cellulare. Dite a lui mandar mi un email con su numero di telefono…(lexpaolo0@gmail.com). Grazie….."

Riccardo Magherini ha perso il telefono prima di morire? Con chi ha parlato quella sera? Ha scritto messaggi a qualcuno? Quel telefono potrebbe contenere delle risposte.