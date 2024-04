Nardella: "Il nuovo stadio della Fiorentina vale sei Borja Valero" | Il Sito di Firenze

Saturday, 23 August 2014 – 11:27

Moena

Dom, 20/07/2014 – 09:37 — La Redazione

“Presto ci vedremo con Andrea Della Valle per un progetto che permetterà alla Fiorentina di fare un salto di qualità oltre al fatto che si creeranno almeno 3-4 mila posti di lavoro”. Lo ha detto ieri il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha raggiunto Moena per salutare la Fiorentina (impegnata nell’amichevole col Kalloni – vinta 3 a 0 con reti di Ilicic, Bernardeschi e Gomez). Ad accompagnare il Sindaco, l’assessore comunale allo sport Andrea Vannucci. Lo scorso 14 luglio la Società Gigliata ha presentato in Comune uno studio di fattibilità per realizzare un nuovo stadio con annesse opere che garantiscano di sostenere il progetto finanziario.

“I tempi sono dovuti alle ambizioni del progetto – ha aggiunto Nardella – la Società Viola ha un progetto importante, uno stadio nuovo vale come sei Borja Valero. Faremo tutto con grande rigore e trasparenza, nel rispetto delle norme che prevedono 90 giorni per l’analisi dell’aspetto finanziario e altri 120 per l’approvazione del progetto esecutivo. Di sicuro, quando i Della Valle si muovono – ha concluso – significa che vogliono investire per davvero”.

