Viabilità – Domani notte chiusa l'uscita A1 Impruneta | Il Sito di Firenze

Wednesday, 11 June 2014 – 11:48

Ex Certosa

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Dom, 11/12/2011 – 01:21 — La Redazione

Dalle ore 22:00 di lunedì alle ore 06:00 di martedì 13 dicembre, sull’A1 sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta (ex Certosa) in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna per lavori della 3 corsia.

Lo comunica Autostrade per l’Italia che consiglia in alternativa le stazioni di Firenze sud e Firenze Scandicci. La notizia verrà diffusa attraverso i notiziari televisivi e radiofonici e sui pannelli a messaggio variabile.

Wednesday, 11 June 2014 – 11:48

Ex Certosa

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Dom, 11/12/2011 – 01:21 — La Redazione

Dalle ore 22:00 di lunedì alle ore 06:00 di martedì 13 dicembre, sull’A1 sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta (ex Certosa) in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna per lavori della 3 corsia.

Lo comunica Autostrade per l’Italia che consiglia in alternativa le stazioni di Firenze sud e Firenze Scandicci. La notizia verrà diffusa attraverso i notiziari televisivi e radiofonici e sui pannelli a messaggio variabile.