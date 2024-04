Azzurri rientrati a Coverciano, stasera la lista dei 23 per il Brasile | Il Sito di Firenze

Tuesday, 03 June 2014 – 11:46

Nel pomeriggio allenamento

Dom, 01/06/2014 – 13:54 — La Redazione

La Nazionale dopo l’amichevole contro l’Irlanda di ieri sera aLondra, alle una ha fatto rientro a Firenze. Atterrati all’aeroporto di Peretola, gli Azzurri si sono trasferiti al Centro Tecnico Federale di Coverciano dove nel pomeriggio gli uomini di Prandelli svolgeranno un breve allenamento. In serata il CT Prandelli farà il punto sulle condizioni di tutti i giocatori e stilerà la lista ufficiale dei 23 per il Mondiale in Brasile. Il termine per la presentazione della lista scade domani ma dovrebbe essere annunciata in serata. Resta aperta l’ipotesi di portare una o più riserve in Brasile.

Riccardo Montolivo, che ieri sera ha subito la frattura della tibia sinistra nell’amichevole con l’Irlanda, ha lasciato Londra con un aereo ambulanza sul quale è salito anche il medico azzurro, Prof. Enrico Castellacci.

