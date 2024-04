Elezioni 2014 a Firenze, parla il candidato Alfredo Esposito (Partito Democratico) | Il Sito di Firenze

Monday, 01 September 2014 – 05:30

Tribune elettorali

Ven, 23/05/2014 – 13:33 — Matteo Cali

Le telecamere de ilsitodiFirenze.it si aprono a tutti i candidati alle prossime elezioni amministrative. Una breve intervista dedicata a chi si candida a dare il proprio contributo in questa città. In questo video Alfredo Esposito del Partito Democratico. Le registrazioni sono effettuate al Caffè Donnini di Piazza della Repubblica a Firenze.

