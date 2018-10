Traffico a Firenze, Stella (FI): "Tratto A1 Firenze Sud-Firenze Nord gratis per i pendolari"

Mer, 03/10/2018 - 08:40 — La redazione

"È bastato il crollo di un pezzo di asfalto in via Bolognese con la conseguente chiusura della strada, per paralizzare nuovamente il traffico a Firenze, con tempi di percorrenza biblici, a passo d'uomo.

Serve una ricetta radicale: noi proponiamo la gratuità, per i pendolari che lavorano a Firenze e per i residenti fiorentini, del tratto autostradale Firenze Nord-Firenze Sud. Solo così si possono incentivare gli automobilisti a evitare di attraversare la città intasando i viali". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, coordinatore fiorentino di Forza Italia.

"Per la sua conformazione geografica, Firenze non ha una tangenziale come invece hanno molte metropoli italiane - sottolinea Stella -. L'unica soluzione realistica è utilizzare il tratto fiorentino dell'A1 come tangenziale, e far bypassare la città ai mezzi su gomma. Per rendere concreta e sostenibile una proposta del genere, anche da un punto di vista economico, gli Enti Locali (Comune di Firenze e Regione Toscana) devono fare un accordo con la Società Autostrade. Chiediamo pertanto ai nostri amministratori di entrare in azione, non c'è tempo da perdere".

"Ci sono poi ovviamente anche tanti problemi legati a una errata gestione del traffico cittadino - accusa Stella -. Tra questi, non possiamo non evidenziare la folle temporizzazione dei semafori della tramvia, che causa lunghissime code e blocca la circolazione. Forza Italia ribadisce, inoltre, la necessità di arrivare a un accordo con Rfi per utilizzare i treni e le stazioni ferroviarie cittadine, una sorta di metropolitana di superficie, in modo da permettere ai fiorentini e ai pendolari di spostarsi da una parte all'altra della città senza intasare i viali con le auto".