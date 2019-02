I Medicei violano il Plebiscito di Padova: vittoria contro il Valsugana

Mar, 19/02/2019 - 09:53 — La redazione

13 a 23 è il risultato finale di un match che ha visto la Toscana Aeroporti I Medicei imporsi sul Valsugana Rugby Padova andando a fissare in questo campionato un'altra pietra miliare della storia rugbistica fiorentina con la prima vittoria nello storico stadio Plebiscito di Padova.

Con la seconda meta di un Cornelli in grande spolvero, oggi man of the match irrefrenabile in attacco e uomo reparto sulle palle alte in difesa, si è chiuso un confronto tirato e combattuto da entrambe le parti, che si sono alternativamente concesse momenti di distrazione a esaltanti fasi di continuità e bel gioco. Da parte gigliata a qualche difficoltà sulle fonti di gioco si è risposto come sempre alla grande in fase difensiva - ottimo Minto sul breackdown e Boccardo in fase di interdizione - riuscendo a rendere vita difficile agli attacchi avversari.

In attacco la squadra si è fatta trovare pronta quando si è deciso di pestare sul gas. Da citare Newton, come sempre magistrale nel gioco tattico sui calci di spostamento, ha trovato nell'ala Mattoccia il giusto referente per le sue imbeccate da playmeker. Grubber con il contagiri e meta alla bandierina nella prima accelerazione gigliata del match. Altro mattatore il numero 8 Greef, spesso sotto pressione nelle ripartenze da mischia ordinata, è rimasto comunque incisivo fissando gli avversari e allargando la loro trama per le incursioni dei compagni sul gioco aperto: vedi le due mete di Cornelli. 4 punti che fanno salire in classifica la squadra fiorentina a 39 punti con le Fiamme Oro a sole tre lunghezze.

Padova, Stadio Plebiscito – Domenica 17.02.2019

TOP12, XV GIORNATA Valsugana Rugby Padova v Toscana Aeroporti I Medicei 13-23 (13-6)

Marcatori: p.t. 3’ c.p. Roden (0-3), 21’ m. Mattoccia (3-5), 3’ c.p. Roden (6-5), 28’ c.p. Newton (6-8), 30’ m. Cornelli tr. Newton (6-15)

s.t. 43’ m. Gritti tr. Roden (13-15), 48’ c.p. Newton (13-18), m. Cornelli (13-23) Valsugana Rugby Padova: Paluello; Lisciani, Beraldin (67’ Dell’Antonio), Gritti, Kurimudu; Roden, Citton (56’ Benetti); Girardi, Sironi, Sturaro (56’ Baldelli); Liut, Scapin M.; Swanepoel (75’ Paparone), Pivetta (cap.) (75’ Cesaro), Varise (59’ Michielotto)

A disposizione: Caldon, Giacon.

All. Polla Roux Toscana Aeroporti I Medicei: Cornelli; McCan, Rodwell (64’ Cerioni), Lupini, Mattoccia; Newton, Rorato (58’ Esteki); Greef, Boccardo (42’ Bottacci), Cosi (cap.); Grobler, Minto; Montivero (48’ Battisti), Giovanchelli (64’ Broglia), De March (64’ Zilieri)

A disposizione:, Cemicetti, Lubian.

All. Presutti - Basson Arb. Federico Boraso (Rovigo)

AA1 Andrea Piardi (Brescia), AA2 Gianmarco Toneatto (Udine)

Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza) Cartellini: al 18’ giallo a Rodwell (Toscana Aeroporti I Medicei)

Calciatori: Roden (Valsugana Rugby Padova) 3/3, Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 3/5

Note: Giornata soleggiata, campo in buone condizioni, 350 spettatori

Punti conquistati in classifica: Valsugana Rugby Padova 0 - Toscana Aeroporti I Medicei 4

Man of the Match: Cornelli (Toscana Aeroporti I Medicei)

TOP12 – XV giornata

Fiamme Oro Rugby v Kawasaki Robot Calvisano 13-31 (0-5)

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Rugby 1969 24-22 (4-1)

Lafert San Donà v S.S. Lazio Rugby 1927 21-19 (4-1)

Verona Rugby v Argos Petrarca Padova 8-36 (0-5)

FEMI-CZ Rovigo v Valorugby Emilia 30-21 (5-0)

Valusugana Rugby Padova v Toscana Aeroporti I Medicei 13-23 (0-4)



Classifica:

Kawasaki Robot Calvisano, FEMI-CZ Rovigo 58; Argos Petrarca Rugby 54; Valorugby Emilia 53; Fiamme Oro Rugby 42; Toscana Aeroporti I Medicei 39; Rugby Viadana 1970, Lafert San Donà 29; Mogliano Rugby 1969 27; Verona Rugby 22; Valsugana Rugby Padova 18; S.S. Lazio Rugby 1927 12