Si gioca e perde l'incasso della serata, poi simula una rapina: incastrato dalle telecamere

Mar, 06/11/2018 - 14:55 — La redazione

Un 41enne è stato denunciato a Fucecchio (Firenze) perché ha simulato di aver subito una rapina in strada. Sabato scorso l'uomo, originario del Friuli, era stato per molte ore all'interno di una sala slot dove aveva giocato e perso l'intero incasso ottenuto nel corso di una fiera dove si trovava come espositore.

Poi si è presentato alla locale caserma dei carabinieri ai quali, invece, ha detto di essere stato minacciato da tre uomini in strada ai quali sarebbe stato costretto a consegnare i soldi. Il reale andamento dei fatti è stato confermato dai militari attraverso la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza. Il 41enne avrebbe agito così per cercare di giustificare la perdita dell'incasso.