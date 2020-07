Decreto Semplificazioni, Nardella: "Passo avanti di straordinaria importanza"

Mar, 07/07/2020 - 19:21 — La redazione

“A una prima lettura, questo decreto è un passo avanti di straordinaria importanza. Va dato atto al governo dello sforzo fatto per arrivare a un testo che contiene molte innovazioni.

Arrivano le prime risposte alle richieste di Firenze e delle altre città italiane.

Per la Toscana apprendiamo con soddisfazione che nell’elenco delle opere strategiche figurano il completamento del corridoio tirrenico, la realizzazione della Darsena Europa nel porto di Livorno, il completamento della Due mari, il nuovo ponte di Albiano sul fiume Magra. Inoltre, per la mobilità sostenibile, la ciclovia Firenze-Verona.

Per la città di Firenze è di particolare importanza che siano inserite tra le opere prioritarie il Nodo Alta Velocità ferroviaria, il potenziamento del nodo autostradale e i collegamenti su ferro all’aeroporto di Peretola, oltre che la previsione, tra gli interventi in project review, della nuova pista dell’aeroporto di Firenze. Tra i programmi prioritari per le Città metropolitane figurano le nuove linee tranviarie di Firenze.

Solo nelle prossime ore potremo esprimere un giudizio più dettagliato sulle opere fiorentine e sul tempo che potenzialmente si potrà risparmiare per la loro progettazione e realizzazione.

Quanto allo stadio Franchi, fin dall’inizio aspettiamo una norma per tutti gli stadi italiani vecchi o nuovi che, grazie alle nuove linee di semplificazione previste dal decreto, potrà essere inserita in un emendamento parlamentare in sede di conversione del decreto stesso”.

Così il Sindaco Dario Nardella sul sul DL semplificazione, che aggiunge si è sentito al telefono col ministro Gualtieri per esaminare i maggiori problemi del bilancio del Comune. Nardella ha apprezzato la rassicurazione di Gualtieri in merito al significativo potenziamento del fondo di ristoro del mancato introito dell’imposta di soggiorno per le città turistiche, che al momento è di soli 100 milioni di euro complessivi, e

l’ulteriore rassicurazione sul fatto che la tranche di contributo del fondo del dl rilancio spettante al Comune arriverà entro la metà di luglio.