Consiglio comunale: oggi comunicazione sul Covid-19 e azioni della Protezione Civile

Il Consiglio comunale di Firenze, presieduto da Luca Milani, è convocato per oggi, lunedì 2 marzo alle 14,15 nel Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio. In apertura l'ora dedicata ai Question Time.

Verranno trattati i seguenti temi: In merito allo stato di agitazione dei lavoratori in servizio presso il Museo dell’Accademia; Dimissioni Comitato Scientifico Uffizi; Garante per i diritti dei detenuti della Toscana; Disability Manager; Elenco dei beni comuni: immobile in Firenze via Rocca Tedalda; Misure a sostegno delle imprese danneggiate dall’allarme coronavirus; Epidemia; Cancello in via dell'Ortone; Sul rispetto della legge Golfo-Mosca nelle nomine nei cda di competenza; A due anni dall’uccisione di Idy Diene, la necessità non rimandabile di una targa.

Dopo le comunicazioni e le domande d'attualità dei consiglieri si terrà la comunicazione della Vice Sindaca Cristina Giachi in merito alle azioni intraprese dalla Protezione Civile comunale nell'ambito della gestione della problematica del COVID-19 (Nuovo Coronavirus). Seguirà dibattito.

A seguire la delibera dell'assessora all'urbanistica Cecilia Del Re su Variante al Regolamento Urbanistico Scheda norma AT 12.05 Ex Caserma Vittorio Veneto. Adozione (procedimento semplificato art. 30 e ss. LR 65/2014).

Iscritte anche numerose interrogazioni, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni.

Le sedute si possono seguire in diretta video sul canale Youtube del Consiglio Comunale di Firenze.

