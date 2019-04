Stasera trasporto eccezionale dal Pignone verso la Fi-Pi-Li: possibili rallentamenti

Mer, 03/04/2019 - 14:02 — La redazione

Le prossime notti si potranno registrare forti rallentamenti sulla S.G.C. FI. PI. LI., nel tratto da Firenze a Livorno, in direzione mare, a causa del transito di un trasporto eccezionale.

Il convoglio muoverà questa sera (3 aprile) dalla Nuovo Pignone, per entrare in S.G.C, e uscirà a Ginestra Fiorentina per raggiungere, poi, Montelupo Fiorentino all’alba del 4 aprile, ove sosterà.

Intorno alle 21.30, il servizio della la linea T1 verrà interrotto per 10-15 minuti per consentire il transito del trasporto eccezionale che, partendo dal Nuovo Pignone, attraverserà la sede tramviaria all'altezza di Piazza Vittorio Veneto.

Lo stesso convoglio è previsto che ripartirà da Montelupo Fiorentino alle 23.50 circa del 4 aprile alla volta del porto di Livorno, ove l’arrivo è programmato per il 5 aprile alle prime luci del mattino.

Per tale motivo, verranno chiuse:

le rampe in ingresso ed in uscita dello svincolo di Ginestra Fiorentina, in direzione mare, dalle ore 19.00 di stasera (3 aprile 2019) fino alle ore 06.00 del successivo 4 aprile;

la rampa di ingresso dello svincolo di Montelupo Fiorentino, in direzione mare, dalle 23.50 circa di stasera (3 aprile 2019) fino alle 23.50 circa di domani, 4 aprile 2019.

I forti rallentamenti sono previsti come di seguito indicato:

tratta Firenze – Montelupo Fiorentino (direzione mare): dalle 23.50 circa del 3 aprile 2019 all’alba del successivo 4 aprile;

tratta Montelupo Fiorentino – Livorno (direzione mare): dalle 23.50 circa del 4 aprile 2019 alle prime luci del mattino del successivo 5 aprile.

I viaggiatori verranno avvisati mediante apposita segnaletica di preavviso, anche in relazione ai percorsi alternativi.