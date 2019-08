Agosto a caccia di Stelle Cadenti: consigli ed eventi per ammirarle

Mer, 07/08/2019 - 17:42 — La redazione

Notti d’estate a ritmo di stelle e desideri: il mese di agosto 2019 è pronto per regalare come ogni anno un grande spettacolo a chi vorrà alzare gli occhi al cielo e perdersi tra le sue meraviglie.

Per chi volesse avventurarsi alla ricerca delle meteore e dei cieli stellati, Astronomitaly ha redatto una guida su quando e come godere al meglio di questo spettacolo naturale che ci regala il cielo estivo.

Per vivere invece queste emozioni in compagnia e guidati da un esperto Astronomitaly ha organizzato numerose serate in diverse parti d’Italia da Nord a Sud, in stretta collaborazione con i partner locali.

In Toscana doppio appuntamento il 10 Agosto per la Notte di San Lorenzo a Petra (GR) ed il 25 Agosto con la rassegna Stelle e Vino alla Cantina Buccia Nera (AR).

Ogni appuntamento si propone quale occasione per valorizzare le bellezze del territorioattraverso l’osservazione astronomica guidata, ad occhio nudo e con un telescopio professionale, in un connubio ideale con l’enogastronomia e la natura.