Coronavirus, accesso su prenotazione ai front office della Polizia Municipale di Firenze

In base alla ulteriore evoluzioni delle misure di contrasto e contenimento al diffondersi del Covid-19, messe in atto dal governo e dalla Regione Toscana, è stato inviato alla direzioni del Comune di Firenze un elenco di ulteriori misure da mettere in atto negli uffici comunali.

Pur garantendo i servizi si invita a limitare gli accessi al pubblico alla sola previa prenotazione telefonica. Per questo i front office della Polizia Municipale saranno accessibili solo a chiamata e a una singola persona per volta.

Si invitano i cittadini a prendere prima contatto per telefono o per e-mail per ricevere le informazioni relative alla pratica da sbrigare.

Ecco i riferimenti.

CAMPO DI MARTE

tel. 055/2625151 [email protected]

GAVINANA

tel. 055/6801371 [email protected]

ISOLOTTO

tel. 055/706551 [email protected]

RIFREDI

tel. 055/3283904 [email protected]

ZONA CENTRALE

tel. 055/2616057 [email protected]

FORTEZZA

tel. 055/3282660 [email protected]

PORTA ROMANA

tel. 055/221068 [email protected]

REPARTO VERBALI E NOTIFICHE - Front Office Unico

tel. 055/3282040 [email protected]