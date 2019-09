Cumulo di pene per oltre 5 anni, 47enne senza fissa dimora in manette

Ven, 13/09/2019 - 16:21 — La redazione

Mercoledì scorso, gli Agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Toscana, hanno tratto in arresto una donna di quarantasette anni, senza fissa dimora, che gravita presso la stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella.

Il provvedimento eseguito, risultante da un cumulo di pene per un totale di cinque anni e quattro mesi di reclusione, rappresenta la fine di un percorso giudiziario che ha visto la donna, tossicodipendente e con grave dipendenza da alcool, protagonista, negli ultimi anni, di un numero considerevole di vicende costituenti reato, per la maggior parte verificatesi appunto all’interno della stazione; fatti per i quali era stata infatti denunciata più volte dai poliziotti della Polfer per reati contro la persona ed il patrimonio.

La donna è stata quindi condotta dagli Agenti presso la Casa Circondariale di Sollicciano.