Rugby, Toscana Aeroporti I Medicei: ufficializzato il calendario di Serie A

Gio, 16/08/2018

Pubblicato nei dettagli il calendario del torneo di Serie A 2018/19 che la squadra Cadetta di Toscana Aeroporti I Medicei ha conquistato di diritto da capolista del proprio girone nella scorsa stagione.

Sono solo due le squadre cadette che affrontano la serie A: fa compagnia a Toscana Aeroporti I Medicei in questo club esclusivo il Petrarca Padova, impegnato però nel girone 2.

Il campionato è stato allargato a trenta squadre, divise in tre gironi all’italiana su base territoriale, con partite di andata e ritorno. Al termine della ‘regular season’, play off per le prime classificate dei tre gironi che comporranno le semifinali insieme alla miglior seconda, determinata con un barrage a tre. Le due squadre vincitrici delle semifinali accederanno al Top 12. La finale a gara unica per assegnare il titolo di Campione d’Italia è in programma il 9 giugno, in campo neutro. Le tre decime classificate di ogni girone insieme alla peggior nona, determinata da un barrage a tre, retrocederanno in Serie B.

I Cadetti di Toscana Aeroporti I Medicei daranno vita al girone 3 con: Cavalieri Union Prato Sesto, Pesaro Rugby, Rugby Perugia, Unione Rugby L’Aquila, Primavera Rugby, UR Capitolina, Rugby Benevento, Amatori Catania, Amatori Alghero Rugby (ha sostituito la squadra ’storica’ de L’Aquila che non è stata iscritta per problemi economici).

Inizio il 14 ottobre in trasferta a Roma con la UR Capitolina per i Cadetti; il primo match casalingo vedrà i ragazzi di Lo Valvo e Fanelli affrontare Pesaro, mentre il ‘derby’ con i Cavalieri Prato Sesto è in programma alla V giornata al Ruffino Stadium Mario Lodigiani. Nel girone di andata saranno 5 (su 9) gli incontri casalinghi; di contro, I Cadetti potranno contare meno sul fattore campo in quello di ritorno, nel quale effettueranno due trasferte nelle isole, con Catania e Alghero. La stagione si chiuderà il 28 aprile 2019 con una nuova trasferta a Roma, lato Primavera.

Il calendario di Toscana Aeroporti I Medicei Cadetti (in neretto le partite in casa):

14 ottobre 2018 | 15:30 | UR Capitolina

21 ottobre 2018 | 15:30 | Pesaro Rugby | Ruffino Stadium Mario Lodigiani

28 ottobre 2018 | 14:30 | Amatori Catania | Ruffino Stadium Mario Lodigiani

4 novembre 2018 | 14:30 | Rugby Perugia

2 dicembre 2018 | 14:30 | Cavalieri Union | Ruffino Stadium Mario Lodigiani

9 dicembre 2018 | 14:30 | US Benevento

16 dicembre 2018 | 14:30 | Amatori Alghero | Ruffino Stadium Mario Lodigiani

23 dicembre 2018 | 14:30 | UR L’Aquila

13 gennaio 2019 | 14:30 | Primavera Rugby | Ruffino Stadium Mario Lodigiani

20 gennaio 2019 | 14:30 | UR Capitolina | Ruffino Stadium Mario Lodigiani

27 gennaio 2019 | 14:30 | Pesaro Rugby

17 febbraio 2019 | 14:30 | Amatori Catania

3 marzo 2019 | 15:30 | Rugby Perugia | Ruffino Stadium Mario Lodigiani

24 marzo 2019 | 14:30 | Cavalieri Union

31 marzo 2018 | 15:30 | US Benevento | Ruffino Stadium Mario Lodigiani

7 aprile 2019 | 15:30 | Amatori Alghero

14 aprile 2019 | 15:30 | UR L’Aquila | Ruffino Stadium Mario Lodigiani

28 aprile 2019 | 15:30 | Primavera Rugby