Forteto, Bambagioni (Pd) scrive al Governo: "Fiesoli torni in carcere"

Sollecitare il commissariamento della cooperativa Il Forteto, approfondire le ragioni della scarcerazione di Rodolfo Fiesoli e accelerare la celebrazione del processo affinchè ritorni quanto prima in carcere. Sono le richieste contenute in due lettere distinte indirizzate rispettivamente al ministro del Lavoro Luigi Di Maio e a quello della Giustizia Alfonso Bonafede da Paolo Bambagioni, consigliere regionale del Pd e già presidente della seconda commissione d'inchiesta sul Forteto dell'Assemblea toscana.

"Non possiamo non registrare una serie di anomalie dal punto di vista giudiziario, segno di una commistione radicata e profonda - sottolinea Bambagioni in una nota -. Rispetto le decisioni dei tribunali, ma, anche ripensando alla ricusazione del giudice poi fortunatamente revocata, qualche cattivo pensiero mi viene".

Bambagioni auspica "che il ministro Bonafede, cresciuto professionalmente a Firenze, possa intervenire per sollecitare un'accelerazione del processo. C'è poi la questione della cooperativa, con alcuni soci lavoratori che hanno avuto il coraggio di denunciare costretti a lavorare con la vecchia gestione. E dire - ricorda il consigliere regionale - che l'ispezione promossa dal governo Letta si concluse con la richiesta di commissariamento; ma poi tutto fini' nel cassetto con l'arrivo al ministero del Lavoro di Poletti, vicino al mondo delle cooperative. Adesso speriamo in una sensibilita' politica diversa e confidiamo nell'intervento del Governo". (Ansa)