Agricoltura, a Fiesole la Spiga Verde 2018. Toscana al secondo posto in Italia

Lun, 23/07/2018 - 14:00 — La redazione

C'è anche Fiesole, con Castellina in Chianti, Massa Marittima, Castagneto Carducci e Birbona, tra le cinque località della Toscana che hanno ottenuto la Spiga Verde 2018, il riconoscimento di Ffe - Foundation for Environmental Education, arrivato alla terza edizione, che premia i comuni che riescono ad attuare strategie di gestione del territorio in grado di portare benefici all'ambiente e alla comunità, sia in termini di qualità della vita che dei livelli occupazionali.

L'Ffe è impegnato in 73 paesi del mondo e gestisce anche l'assegnazione delle Bandiere blu, eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari. In Italia sono 31 le località che hanno ottenuto la Spiga Verde e la Toscana è la seconda regione italiana per numero di comuni vincitori, dopo le Marche con 6 località.