Bagno a Ripoli, servizio civile: disponibili da oggi quattro posti nei progetti del sociale

Mer, 29/08/2018 - 21:11 — La redazione

Sono quattro i posti per ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni (28 anni e 364 giorni) resi disponibili dall'amministrazione comunale di Bagno a Ripoli nel quadro del servizio civile nazionale 2018.

Il bando rimarrà aperto fino alle ore 13 di venerdì 28 settembre 2018. Chi sarà selezionato, opererà per dodici mesi nelle attività di “Tessere Reti – Un ponte per l'assistenza”, un progetto che prevede accompagnamento sociosanitario per anziani e disabili, attività di socializzazione per anziani e assistenza scolastica ai minori. Importante: possono partecipare al bando anche i non residenti a Bagno a Ripoli.

I giovani che che svolgeranno il servizio civile dovranno garantire un impegno di 30 ore a settimana (o 1400 ore l'anno), durante le quali si metteranno a disposizione per accompagnare i bambini, da soli o in gruppo, nelle attività ludiche e ricreative, per assistere anziani e disabili nelle iniziative di socializzazione e per il trasporto. Lavoreranno a stretto contatto con gli assistenti sociali, gli educatori, gli insegnanti e tutte le professionalità protagoniste dei progetti sociali del Comune, che li formeranno per aiutare le persone di cui si prenderanno cura a svolgere percorsi di recupero sociale, vincere l'esclusione o superare un disagio. Riceveranno un assegno mensile di 433,80 euro. Prenderanno ogni giorno servizio presso la sede dei servizi sociali in via Fratelli Orsi a Bagno a Ripoli, ma potranno pure essere impegnati per alcune attività presso le scuole del territorio o altre sedi pubbliche, come la Biblioteca o il Centro anziani.

“Ad oggi sono quindici le ragazze e i ragazzi che negli anni hanno svolto servizio civile presso il nostro Comune, principalmente all'ufficio sociale – dicono il sindaco Francesco Casini e la vicesindaca con delega alle politiche sociali Ilaria Belli -. Operare concretamente a contatto con le persone, confrontarsi quotidianamente con una realtà, anzi con la realtà dell'umanità, della solidarietà e del bisogno, in un contesto lavorativo reale ha rappresentato, per quanti vi si sono dedicati in passato, un'esperienza particolarmente significativa, sia dal punto di vista formativo che personale. Da qui il nostro forte appello ai giovani di Bagno a Ripoli: il servizio civile è un'opportunità di maturazione e apprendimento, grazie alla quale si possono imparare a conoscere àmbiti anche lavorativi inediti o inattesi, magari non ancora preso in considerazione. Questo perché l'attività è correttamente strutturata in una stretta collaborazione con professionisti molto preparati, in grado di guidare e indirizzare al meglio ragazze e ragazzi per tutta la durata del servizio”.

La domanda di partecipazione deve essere presentata:

digitale all’indirizzo comune.bagno-a-ripoli@postacert.it, con posta elettronica certificata; inviata in cartaceo a mezzo "raccomandata A/R" Comune di Bagno a Ripoli, piazza della Vittoria 1, 50012 (FI); consegnata a mano all'Ufficio relazioni con il pubblico presso la sede di cui sopra, lunedì, mercoledì e venerdì 8 – 13, martedì e giovedì 8-12 e 14.30–18, sabato 8.30 – 12.30 (ATTENZIONE: giovedì 30 agosto solo ore 8-13, sabato 1° settembre chiuso); digitale all'indirizzo pec@ancitoscana.com, con posta elettronica certificata; a mezzo "raccomandata A/R" a ANCI TOSCANA – Ufficio Servizio Civile, Viale Giovine Italia 17 – 50122 Firenze; consegnata a mano alla sede di cui sopra a partire dal 30 agosto 2018.

Tutti i materiali possono essere consultati e scaricati sul sito del Comune di Bagno a Ripoli http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it oppure sul sito di Anci Toscana http://www.ancitoscana.it/servizio-civile.html.

È possibile presentare una sola domanda per un unico progetto di servizio civile nazionale da scegliere tra i progetti inseriti nel bando regionale della Toscana. La presentazione di più domande comporta l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi.

Per informazioni è possibile rivolgersi al numero 055/63.90.353-352 o al Call Center Linea Comune, tel. 055.055, da lunedì a sabato, ore 8-20.