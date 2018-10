Panariello, Conti e Pieraccioni: nuove date al Teatro Verdi di Firenze e spettacolo di Capodanno

Mar, 09/10/2018 - 13:00 — La redazione

Un ritorno sulle ali del successo, quello di Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni nella loro Firenze.

Alle 8 serate già in programma al Teatro Verdi dal 28 dicembre al 6 gennaio 2019 si aggiungono 7 nuovi appuntamenti fino al 13 gennaio, vista l’enorme richiesta di biglietti.

Tra queste è prevista la serata-evento di lunedì 31 dicembre, dove degli amici da sempre GIORGIO PANARIELLO, CARLO CONTI e LEONARDO PIERACCIONI festeggeranno insieme al loro pubblico l’arrivo del nuovo anno.

I biglietti per le nuove date (posti numerati da 35,00 a 72,00 euro, spettacolo 31/12 da 70,00 a 142,00 euro) saranno in vendita da oggi martedì 9 ottobre online su www.ticketone.it e nei punti www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804)

Due ore di sketch, gag e battute per divertire e divertirsi: questo l’obiettivo del nuovo show teatrale di Panariello, Conti e Pieraccioni prodotto da Friends&Partners.

Calendario date:

28 dicembre 2018 - ore 20,45

29 dicembre 2018 - ore 20,45

30 dicembre 2018 - ore 20,45

2 gennaio 2019 - ore 20,45

3 gennaio 2019 - ore 20,45

4 gennaio 2019 - ore 20,45

5 gennaio 2019 - ore 20,45

6 gennaio 2019 - ore 20,45

NUOVE DATE

31 dicembre 2018 - ore 21

7 gennaio 2019 - ore 20,45

8 gennaio 2019 - ore 20,45

10 gennaio 2019 - ore 20,45

11 gennaio 2019 - ore 20,45

12 gennaio 2019 - ore 20,45

13 gennaio 2019 - ore 20,45

Info spettacolo

Teatro Verdi – via Ghibellina, 99 – Firenze

Tel 055.667566 - 055.212320 - www.teatroverdionline.it - www.bitconcerti.it

Biglietti dal 28/12 al 13/01 escluso 31/12 (compresi diritti di prevendita)

Primo - Platea € 72,00

Secondo - Platea/ Palchi I € 64,00

Terzo - Palchi II-III/Galleria € 53,00

Quarto - Palchi IV-V-VI ordine € 42,00

Quinto - Palchi IV-V-VI ordine € 35,00

Biglietti 31/12 (compresi diritti di prevendita)

Primo - Platea € 144,00

Secondo - Platea/ Palchi I € 128,00

Terzo - Palchi II-III/Galleria € 106,00

Quarto - Palchi IV-V-VI ordine € 84,00

Quinto - Palchi IV-V-VI ordine € 70,00

Prevendite

Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/ (tel. 055.210804)

Ticket One www.ticketone.it (tel. 892.101)

Sconti e riduzioni

I bambini sotto 5 anni entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.

Portatori di handicap

Possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l'evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente su prenotazione telefonica al numero 055/667566. Onde evitare problemi e poter accedere ad una sistemazione consona, si sconsiglia fortemente l'acquisto di un biglietto generico.