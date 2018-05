Enrico Rossi: "Sì al nuovo aeroporto, no all'inceneritore. Siamo coerenti"

Sab, 05/05/2018 - 00:41 — La redazione

"Partecipo ad altre manifestazioni ma confermo la mia determinazione nell'arrivare a consentire la costruzione della nuova pista dell'aeroporto di Firenze. Di questo si tratta. L'aeroporto c'è già, si tratta di fare la nuova pista".

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi (Leu), rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se parteciperà alla manifestazione pro nuova pista dell'aeroporto di Firenze in programma nei prossimi giorni. "Preciso questo - ha aggiunto Rossi - perché per come la raccontano certi compagni del mio partito, tipo ad esempio Fratoianni, o anche del Pd, sembra che noi si voglia costruire un aeroporto. Lo scalo c'è già, è in crescita e in queste condizioni non è possibile tenerlo. Noi consentiamo un movimento e un adeguamento della pista". "Poi siamo fermamente contrari - ha concluso -, aiutati dal Tar del Lazio, alla realizzazione dell'impianto di incenerimento" di Case Passerini, "che riteniamo totalmente inutile in quella zona. Siamo coerenti, dal 2015 non abbiamo cambiato posizione".