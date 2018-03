Carrai: "Basta notizie false sullo sviluppo dell'aeroporto di Firenze"

Sab, 24/03/2018 - 00:45 — La redazione

"Non possiamo più sentire notizie false e offensive sullo sviluppo dell'aeroporto di Firenze".

È quanto ha dichiarato, tra l'altro, il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai, in occasione di una conferenza stampa di quasi due ore per presentare alla stampa l'impatto, comune per comune fra i sette che hanno presentato ricorso al Tar contro il decreto di Via, del masterplan di potenziamento dell'aeroporto di Firenze.

Alla conferenza erano presenti anche il vicepresidente esecutivo Roberto Naldi, il consigliere con delega al potenziamento Vittorio Fanti e l'ingegnere ambientale Lorenzo Tenerani, responsabile del procedimento di Via.

Carrai, con gli altri rappresentanti della società, ha illustrato le opere di compensazione e mitigazione ambientale prescritte dal decreto e previste da Toscana Aeroporti, esprimendo riserve su alcune motivazioni dei ricorsi presentati dai Comuni.

"Il Parco della Piana - ha aggiunto il presidente -, che oggi è simile a una discarica, grazie a Toscana Aeroporti e a 60 milioni di euro che metterà nelle opere di compensazione, finalmente diventerà un parco".