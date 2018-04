Manutenzione strade regionali, altri 2,7 milioni per la Città Metropolitana di Firenze

Gio, 26/04/2018 - 14:44 — La redazione

Nuove risorse in arrivo per la manutenzione e la sicurezza delle strade regionali. Altri 2,7 milioni di euro si aggiungeranno ai circa 12 milioni già stanziati dalla Regione ad inizio anno per intervenire per la messa in sicurezza ed il recupero della viabilità regionale.

Le risorse sono state assegnate dalla Giunta regionale che ha approvato una delibera proposta dall'assessore alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli. Le risorse saranno assegnate alle province ed alla città metropolitana di Firenze, che seguiranno gli interventi.

"Questi 2,7 milioni sono un contributo straordinario per la manutenzione della rete viaria di competenza regionale - spiega l'assessore Ceccarelli - che si aggiunge al finanziamento ordinario di quasi 12 milioni di euro già erogato alle province e alla Città metropolitana a febbraio. Interveniamo con queste risorse aggiuntive per superare le criticità segnalate dalle Province, dopo aver verificato con una ricognizione congiunta l'effettiva necessità ed urgenza di tali interventi. Migliorare la sicurezza stradale è e rimane una delle priorità della Regione Toscana".

Dei 2,7 milioni aggiuntivi stanziati dalla Giunta regionale, 686.350 sono stati assegnati alla Città Metropolitana di Firenze.

Si sommano a 2.874.671 euro già a assegnati a febbraio con la delibera 153/2018. In tutto dalla Regione nel 2018 sono stati destinati 3.561.021 euro per la manutenzione ed il miglioramento della sicurezza stradale su 327,420 km di viabilità regionale nell'area fiorentina.