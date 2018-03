Fatture false, indagati i genitori di Matteo Renzi

Sab, 17/03/2018 - 19:59 — La redazione

La Procura di Firenze ha indagato Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori di Matteo Renzi per emissione di fatture false. La coppia ha ricevuto dalla Procura fiorentina un invito a comparire per chiarire i rapporti dei due, e delle loro società, con Luigi Dagostino, imprenditore pugliese degli outlet di lusso con attività in Toscana. I coniugi Renzi sono attesi per l'interrogatorio, che potrebbe avvenire già nei primi giorni della prossima settimana.

La GdF indaga in particolare su due fatture, una da 10mila euro e l'altra da 130mila, che sarebbero venute alla luce durante le indagini su Dagostino.

Secondo l'ipotesi di reato formulata dal pm, le fatture sarebbero state emesse dalle aziende dei Renzi, rispettivamente la Party srl e la Eventi 6, per operazioni inesistenti. La fattura da 130mila euro, invece, è stata emessa da Eventi 6, che si occupa di marketing ed eventi fieristici, e pagata dalla Tramor, società controllata al 100% da una compagnia di Cipro impegnata nelle attività di sviluppo dell'outlet The Mall a Reggello (Firenze).

I Renzi avrebbero fornito servizi di accoglienza per l'outlet, ma gli investigatori sostengono che l'importo della fattura non sarebbe coerente con il valore delle prestazioni erogate.