Fracesco De Gregori, a luglio torna sul palco del Musart Festival

Dom, 03/03/2019 - 13:50 — Costanza Castiglioni

Un ritorno graditissimo al Musart Festival, infatti, dopo il sold out dell'anno scorso, torna sul palco di P. Santissima Annunziata, Francesco De Gregori. Appuntamento a martedì 16 luglio 2019, nell’ambito del tour “De Gregori & Orchestra – Greatest Hits Live”.

Il cantautore romano, sarà accompagnato da una grande orchestra, con un live, che presenta per la prima volta in un contesto sinfonico i suoi più grandi successi.

L’orchestra è composta da quaranta elementi e avrà come nucleo centrale il quartetto dello GnuQuartet (Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto, Roberto Izzo al violino e Stefano Cabrera al violoncello) oltre alla band che accompagna De Gregori ormai da lungo tempo.

I biglietti - posti numerati da 40,25 a 80,50 euro compresi diritti di prevendita - sono disponibili nei punti vendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804) e online su www.ticketone.it (tel. 892.101).

Per chi lo desidera è disponibile il Gold Package (140 euro), che al biglietto di primo settore abbina ingresso dedicato, visita guidata ai luoghi d’arte della piazza, area hospitality, servizio catering, riduzioni per mostre e attività culturali.

Il tour “De Gregori & Orchestra – Greatest Hits Live” è prodotto e organizzato da Friends & Partners con Caravan.

Radio Deejay e Radio Capital sono media partner del tour.

MUSART 2019 - In programma dal 13 al 24 luglio 2019 a due passi dal Duomo di Firenze, Musart Festival abbina grandi nomi della musica italiana e internazionale a visite d’arte, cultura e gourmet. Il concerto di Francesco De Gregori va ad aggiungersi al già annunciato live della cantautrice canadese Loreena McKennitt, sabato 20 luglio, e allo spettacolo “Roberto Bolle and Friends”, sabato 13 luglio sempre in piazza della Santissima Annunziata. A breve il programma completo.