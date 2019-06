Nuovo stadio Fiorentina targato Commisso: le vie dell'urbanistica sono infinite

ACF Fiorentina va avanti con l'idea di progetto presentata dai precedenti azionisti, in questo caso si tratta di acquisire l'area a Castello di circa 16 ettari (di proprietà Unipol – NIT), realizzarci il mercato e una volta liberata la zona attualmente occupata iniziare i lavori per il nuovo stadio. Per accelerare la procedura Palazzo Vecchio potrebbe trattare direttamente con Unipol l'acquisto dei 16 ettari a Castello (esiste un accordo tra Unipol e Toscana Aeroporti per la compravendita di tutti gli oltre 120 ettari di Castello – che poi venderebbe i lotti che non ricadono sul progetto nuova pista – ma la compravendita è bloccata in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato dopo i ricorsi accolti dal TAR sul progetto del nuovo aeroporto). Il Comune, come extrema ratio, qualora Unipol non volesse vendere i 16 ettari per i nuovi mercati generali, potrebbe ricorrere all'esproprio (ma i tempi per venirne in possesso si dilaterebbero).