Il Femi-CZ Rovigo passa a Firenze contro la Toscana Aeroporti I Medicei

Nella sedicesima giornata di TOP12 la Toscana Aeroporti I Medicei ha tenuto un tempo con il FEMI-CZ Rovigo che è passato al Ruffino Stadium imponendosi con un finale di 23 a 42.

I gigliati di Presutti e Basson si sono ben contrapposti nelle fasi statiche e sulle fonti di gioco ma hanno sofferto le accelerazioni dei Bersaglieri rodigini. Il XV di Casellato affidandosi alla dinamicità delle sue linee arretrate - in evidenza il centro Antl poi premiato come Ruffino man of the match - ha trovato con i vari Odiete e Cioffi sfogo alle sue veloci incursioni alimentate da un buon lavoro sui punti d’incontro e nelle fasi di recupero.

Per i gigliati tutto bene fino alla chiusura della prima frazione di gioco quando inizialmente con Newton dalla piazzola e poi con una bella azione che ha visto protagonisti il terza linea Greef e l’estremo Cornelli - due tra i migliori in campo - si è riusciti a recuperare l’uno-due iniziale degli ospiti chiudendo su un promettente 13 a 14. L’equilibrio si è spezzato a seguire, complice anche un giallo a McCann che ha influito sull’organizzazione difensiva al largo dei gigliati. Si è aperto così un altro pesante gap tra le due squadre che non ha trovato una pari reazione fiorentina che si è limitata ad un’altra bella meta realizzata proprio dall’ala scozzese nei minuti finali.

CRONACA

I primi confronti tra i pacchetti vedono un equilibrio sostanziale. Al 3’ break di Antl che si spenge sui 22 fiorentini per un in avanti, per il disappunto della tambureggiante posse rossoblu. Al 6’, da mischia, I Medicei giocano un loop che crea lo spazio per Esteki, impreciso al piede. Storto il lancio rodigino, bene il pack mediceo, fallo e Newton alla piazzola per il 3 a 0. I Medicei mantengono la pressione ma Antl, con un calcetto, trova il touch nei 22 fiorentini. Il maul rodigino riesce a raggruppare la difesa, il pallone arriva a Mantelli sul lato opposto. Odiete sopraggiunge in velocità e va a schiacciare. Mantelli aggiunge gli extra per il 3 a 7. La segnatura scuote i Medicei che sul rinvio pasticciano. Canali si impossessa del pallone e trova un break profondo. Lo scarico su Odiete permette all’estremo rodigino di volare indisturbato per la seconda segnatura personale. Con il piede di Mantelli, al 14’ si va sul 3-14. La reazione medicea è fermata da un pizzico di sfortuna. Da touch un grubber di Newton lancia Cornelli e McCann e solo un rimbalzo malandrino nega la meta ai fiorentini. Sugli sviluppi, gran grillotalpa di Cerioni che manda Newton alla piazzola per un comodo 6-14. È il 20’ e, complice l’indisciplina dei veneti, I Medicei si riversano all’attacco. Resta a terra Cosi, rilevato da Chianucci. Rovigo persiste a lanciare storto e si complica la vita andando a disturbare in aria Minto. Bene il touch mediceo che consente ai Medicei di attaccare fino ai 5 m rossoblu, che si salvano recuperando l’ovale ma commettono in avanti sul contrattacco. Stabile la mischia che fornisce a Cornelli un pallone prezioso. L’estremo fiorentino taglia in due la difesa, resiste al tentativo di ghigliottina e scarica su Greeff che schiaccia. Ottimo anche il piede di Newton, 13-14. Firenze gestisce il gioco ma qualche pasticcio, dovuto alla voglia di fare, ferma l’iniziativa. Rientra Cosi mentre si arriva al 34’. Rovigo mantiene l’esiguo vantaggio ma sono I Medicei a controllare. Sono tanti i falli commessi da Rovigo e, con Newton in stato di grazia, si torna a giocare nei 22 rossoblu. Ultimi secondi del primo tempo, touch nei 5 m di Rovigo che riesce a mantenere il possesso e calcia fuori per la fine del primo tempo.

Il secondo tempo vede la sostituzione delle prime linee, oggi messe a dura prova. Attacca Rovigo in una fase un po’ confusa dalla quale, su richiamo del guardalinee, Mccann riceve un giallo. Rovigo galvanizzata dalla superiorità e trova un varco con Antl per il 13 a 21. I rodigini cercano di sfruttare la fase di superiorità e continuano ad attaccare. Lavora bene la difesa medicea e recupera. I Medicei sono ispirati e, malgrado l’inferiorità, fanno fasi in attacco fino al fallo di Rovigo, appena fuori dai propri 22. Newton non si fa pregare e riporta sotto break i biancoargentorossi. I veneti cercano di capitalizzare gli ultimi secondi di superiorità appoggiandosi al touch. Il maul è ben organizzato e fa strada e D’Amico si lancia per la quarta meta dei suoi. Rovigo gioca ora in scioltezza, passano solo due minuti ed un’azione alla mano pesca Cioffi che è bravo ad involarsi per la quinta meta. Uscito Mantelli, è Chillon a piazzare gli extra per il 16 a 35. I Medicei, sin qui in partita, hanno pagato cara l’inferiorità. Firenze dà fondo ai cambi, alla ricerca di forze fresche. La partita è rotta e si gioca sui nervi. Rovigo mantiene più freddezza, del resto è in vantaggio, e riesce anche ad allungare con la seconda segnatura personale di Cioffi. Anche Chillon non sbaglia e si va sul 16-42. I Medicei riescono però a chiudere con orgoglio. Risalito il campo a suon di pick and go, un fallo di Rovigo permette a Newton di trovare il touch in profondità. Bella combInazione tra i tre quarti biancoargentorossi che sfruttano la velocità di Cornelli. Ottima sponda interna per McCann che di potenza schiaccia per il 23-42. Resta il tempo per un ultimo assalto mediceo che però viene assorbito dalla difesa rossoblu ed il match si chiude con il successo di Rovigo per 23 a 42.