Trasporti, verso pedaggio per i tir su Fi Pi Li

Toscana Strade, la società che la Regione Toscana vuole creare, "dovrà avere risorse sufficienti" per gestire la Sgc Firenze-Pisa-Livorno, e per questo potrà essere introdotto un pedaggio, "non per i cittadini residenti, ma per i Tir che la percorrono solo perchè gratuita, certamente si'". Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, intervenendo sulla comunicazione in Consiglio regionale dell'assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli relativa alle strade regionali.

"In questo contesto so che sto dicendo qualcosa di impopolare per gli autotrasportatori, ma cercherò di spiegare loro che questo e' per loro funzionale ad avere una strada più sicura", ha aggiunto Giani, sottolineando che i flussi di traffico della Fi-Pi-Li "impongono un nuovo assetto dell'arteria prevedendo di fare manutenzione ordinaria costante, la manutenzione straordinaria quando serve e con progetti oculati e di fare investimenti per realizzare la corsia di emergenza o la terza corsia laddove gli spazi lo consentano".

La Fi-Pi-Li, ha ricordato il governatore, era stata affidata alla gestione delle tre Province interessate, "ma le Province, che pure hanno incassato i soldi delle multe fatte con gli Autovelox, non hanno garantito una manutenzione completa. Ma del resto non e' compito di enti locali come quelli gestire una strada di questa complessità, nè in caso di straordinarietà quegli enti possono agire in fretta".